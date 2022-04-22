В России началась декоммунизация для предотвращения роста популярности КПРФ

Аргументы Недели → Общество 13+

22 апреля 2022, 14:01

В отдельных регионах страны оперативно меняют советские названия улиц и площадей на дореволюционные. Так, в Саратове 19 апреля проспект Кирова стал проспектом Столыпина (при том, что улица его имени уже была), в Архангельске идёт борьба за площадь Профсоюзов – её хотят переименовать в Соборную. Примечательно, что тенденция смены топонимики возникла на фоне спецоперации РФ на Украине.



Эксперты полагают, что подобные инициативы местных администраций санкционированы «сверху». Об этом свидетельствуют скорость принятия решений и игнорирование мнения общественности. События на Украине привели к резкому всплеску просоветских настроений в обществе, военные РФ в кадрах хроники всё чаще появляются с красным знаменем, а не с триколором. Власти опасаются усиления позиций КПРФ, поэтому дали негласное указание снизить рост ностальгии по СССР.



Представители КПРФ считают волну переименований очень опасным явлением. Попытки расколоть общество в текущей ситуации негативно сказываются на поддержке населением спецоперации, на боевом духе Российской Армии. Упоминается также печальный украинский опыт последних лет, когда на волне декоммунизации к власти в стране пришли националисты и нацисты.



