Я – лидер!

Аргументы Недели → Общество 13+

22 апреля 2022, 13:51 Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина

Молодые приборостроители презентовали свои идеи на форуме, организованном Молодежным советом АО «АПЗ».



Мероприятие прошло 16 и 17 апреля в профилактории «Морозовский». Тема встречи – «Феномен молодежного лидерства в трудовом коллективе».



Участников форума приветствовал генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Андрей Капустин. Он рассказал, что происходит на предприятии и какую роль в этом играет молодежь.



– Идеи, которые рождаются у молодежи, нужно облекать в проектные формы. А также анализировать, с помощью каких ресурсов можно их реализовать, какой положительный результат будет для предприятия и его сотрудников, – сказал Андрей Анатольевич. – Инициативу проявлять не только по заводским, но и городским вопросам. АПЗ исторически помогал не только своим сотрудникам, мы несем социальную ответственность и за наш город.





Открыл традиционный форум председатель Молодежного совета, помощник генерального директора Артём Канашкин:



– Особенностью этого года стало большое количество новичков. Такой формат общения помогает ребятам, недавно влившимся в молодежное движение предприятия, максимально быстро адаптироваться в команде. Здесь мы ведем себя честно – определяем проблему Молодежного совета и пытаемся ее решить, чтобы наша деятельность стала более продуктивна и полезна заводу.



Программа форума началась с тренинга на сплочение и выявление лидерских качеств, затем прошел обучающий интерактивный семинар по психологии лидерства. Ребятам дали возможность проявить лидерские качества и презентовать в «магазине идей» свои проекты. Участники форума разделились на 4 команды, в каждой из них начался мозговой штурм.



– Ребята сегодня «продавали» руководству идеи развития молодежной политики и своей роли на предприятии, – рассказал неизменный ведущий тренингов форума директор Арзамасского коммерческо-технического техникума Евгений Горшков. – Не первый год сотрудничаю с Молодежным советом АПЗ. Задания подбирал сложные, но ребята с легкостью все выполнили.



Команды сформировали из своих идей проекты и презентовали их жюри, председателем которого стал генеральный директор Андрей Капустин.



По итогу деловой программы создано четыре проекта: волонтерский – «Молодежь поможет», мотивационный – «Молодежный штурм» и два информационных – «ПравДа» и «МС-инфо». С небольшим отрывом по очкам победил проект «Молодежный штурм».



Форум завершился спортивными соревнованиями на свежем воздухе.





Цифра:



30 молодых приборостроителей приняли участие в деловом форуме.





Слово участникам:



Ольга Королёва, инженер-электроник отдела главного конструктора:



– Наша команда сформировала проект «Мозговой штурм», где мы попытались продумать, как привлечь молодых работников вступать в ряды МС и становиться его активистами. Рада, что наша идея понравилась жюри больше всех, и мы заняли первое место!



Иван Антонов, начальник бюро отдела капитального строительства:



– Приятно удивило, что наши проекты оценивал лично генеральный директор. Перед началом работы «магазина идей» была крутая разминка, которая всех взбодрила и сплотила. Считаю, что все команды сегодня защитили свои проекты на отлично.