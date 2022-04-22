Шурин Юрия Лужкова находится в СИЗО за попытку хищения почти 14 млрд рублей у Елены Батуриной

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22 апреля 2022, 12:04 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Виктор Батурин, бывший вице-президент ЗАО «Интеко» признался в попытке хищения у своей сестры Елены Батуриной, экс-владелицы этой компании, 25% акций, оцениваемых почти в 14 млрд руб. Несмотря на признание, ему отказано в переводе под домашний арест. С материалами своего уголовного дела он ознакомится в СИЗО.



СКР возбудил уголовное дело еще в июне 2017 года по заявлению бывшей владелицы «Интеко» Елены Батуриной, вдовы Юрия Лужкова. Она утверждала, что у нее пытаются похитить 25% акций компании «Интеко». Несколько лет дело расследовалось в отношении неустановленных злоумышленников, а 1 июля 2021 года обвинение в этом предъявили Виктору Батурину. Он, в свою очередь, все это время заявлял, что имеет на руках «приложение №1» к договору с Еленой Батуриной, из которого следует, что за проданные сестре осенью 2011 года 14 400 акций «Интеко» она должна выплатить ему рыночную компенсацию в размере 13,8 млрд руб. Батурина этот документ считает фальшивым.



Интересно, что подобная судебная тяжба за акции «Интеко» уже несколько лет продолжается и в Земельном суде Инсбрука (Австрия), где истцом выступает Виктор Батурин. И там, по словам его адвокатов, дело, наоборот, складывается в пользу шурина бывшего мэра Москвы.



Тем временем Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу адвокатов Виктора Батурина об изменении меры пресечения с реального ареста на домашний. Несмотря на свое признание, он остается в СИЗО.



