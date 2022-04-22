Экс-депутат получит по заслугам за нападение на сотрудника ДПС

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22 апреля 2022, 11:52 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В Ленинском районном суде Перми уже началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего парламентария, Алексея Бурнашова. Экс-депутат Госдумы обвиняется в оскорблении инспектора ДПС Эдуарда Томилина и применении к нему физической силы.

Инцидент случился после того, как сотрудники ДПС заподозрили Бурнашова в нахождении за рулём в нетрезвом состоянии. По версии следствия, бывший депутат в процессе конфликта не только оскорблял полицейских, но и даже попытался напасть на членов своей семьи. После этого он ударил инспектора Томилина по голове и попытался укусить. Сам экс-парламентарий свою вину осознаёт.

Уголовное дело против Бурнашова возбудили ещё осенью 2021 года. Это случилось уже после того, как тот лишился депутатского статуса. В окончательной редакции обвинения ему были инкриминированы ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в адрес представителя власти, повлекшее лёгкий вред здоровью). Потерпевшим по обоим составам был признан Эдуард Томилин. На допросе инспектор заявил, что хоть удар экс-депутата и пришёлся по касательной, но вскоре у него заболело горло, а потом и вовсе пропал голос. В результате полицейский был вынужден уйти на больничный.

Как уже упоминалось выше, свою вину Бурнашов полностью признал. Но тем не менее, его защитники интересовались у всех свидетелей-полицейских, через какое время они поняли, что у инспектора Томилина пропал голос. Прокурор Максим Шадрин не исключил, что защита обвиняемого планирует добиваться переквалификации действий депутата на ч.1 ст.318 УК РФ, означающую применение насилия, не опасного для жизни и здоровья. Если по ч.2 этой статьи предусмотрено наказание до 10 лет тюремного заключения, то по ч.1 – не более 5.