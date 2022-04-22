Суд приговорил депутата ГД Рашкина к трем годам условно по делу о незаконной охоте

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22 апреля 2022, 11:07 Источник: РИА "Новости"

суд, pixabay.com

В пятницу, 22 апреля, Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата Государственной думы Валерия Рашкина (КПРФ) к трем годам лишения свободы по делу о незаконной охоте.

Соответствующую информацию предоставил сегодня адвокат парламентария Константин Лазарев.

Согласно данным Следственного комитета Российской Федерации, в ночь на 29 октября 2021 года Валерий Рашкин в Саратовской области без лицензии застрелил лося, а затем спрятал оружие, разделал тушу животного и положил в багажник машины. Впоследствии депутат вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут врасплох. Рашкин обвиняется по части 2 статьи 258 УК РФ "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору".