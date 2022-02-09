Депутат Рашкин не явился в суд из-за положительного теста на коронавирус

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9 февраля 2022, 11:48 Источник: РИА Новости

Валерий Рашкин, фото: сайт ГД

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в среду, 9 февраля, в Басманном суде Москвы, где проходит заседание по делу о незаконной охоте.

«В суд поступило ходатайство о рассмотрении вопроса в отсутствие Рашкина в связи тем, что у него положительный тест на ковид»,- пояснили в суде.

Напомним, что в октябре 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области с разделанной тушей лося в машине. Сначала депутат утверждал, что нашел труп животного в лесу и хотел отвезти в полицию, но впоследствии признался в убийстве.

Ему запретили выходить из дома ночью, охотиться и пользоваться интернетом до 13 февраля. Также политика оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.