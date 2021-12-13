Басманный суд Москвы запретил депутату Рашкину охотиться и выходить ночью из дома

Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину до 13 февраля запретили выходить из дома ночью, охотиться и пользоваться интернетом. Соответствующее решение вынес в понедельник Басманный суд Москвы.
Адвокат депутата Константин Лазарев назвал вышеуказанное решение безосновательным и сообщил, что защита намерена его обжаловать.
Ранее сегодня Валерию Рашкину предъявили обвинение по уголовному делу о незаконной охоте. Парламентарий категорически отрицает свою вину и выражает уверенность в том, что закон не нарушал.
Напомним, в октябре текущего года депутата Госдумы задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Сначала он утверждал, что нашел труп животного в лесу, но впоследствии признался в его убийстве.
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