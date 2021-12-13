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Басманный суд Москвы запретил депутату Рашкину охотиться и выходить ночью из дома

, 21:13 Источник: РИА "Новости"

Басманный суд Москвы запретил депутату Рашкину охотиться и выходить ночью из дома
молоток судьи, pixabay.com

Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину до 13 февраля запретили выходить из дома ночью, охотиться и пользоваться интернетом. Соответствующее решение вынес в понедельник Басманный суд Москвы.

Адвокат депутата Константин Лазарев назвал вышеуказанное решение безосновательным и сообщил, что защита намерена его обжаловать.

Ранее сегодня Валерию Рашкину предъявили обвинение по уголовному делу о незаконной охоте. Парламентарий категорически отрицает свою вину и выражает уверенность в том, что закон не нарушал.

Напомним, в октябре текущего года депутата Госдумы задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Сначала он утверждал, что нашел труп животного в лесу, но впоследствии признался в его убийстве.

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