На Южном Урале проанализировали стоимость путевок в детские лагеря

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

22 апреля 2022, 09:08 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Дешевле всего обойдется лагерь с дневным пребыванием.

Контрольно-счетная палата Челябинской области опубликовала сведения о порядке цен на путевки в летние детские лагеря региона. Сравнивалась стоимость 1 дня для 1 ребенка.

От 66 до 311 рублей варьируется цена в летних лагерях с дневным пребыванием. Таких учреждений на Южном Урале больше всего: 702.

В загородных лагерях цена одного дня составит от 275 до 3295 рублей. Отдых в палаточном лагере обойдется чуть дешевле: от 240 до 2650 рублей. В санаториях-профилакториях диапазон цен составляет от 1300 до 1495 рублей.

Как ранее сообщал сайт «Аргументы Недели», в этом сезоне летняя оздоровительная кампания охватит 157 тысяч детей. Проверка готовности учреждений начнется 10 мая.