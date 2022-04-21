Рейтинг богатейших бизнесменов России заметно изменился из-за санкций, миллиардеров стало меньше

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21 апреля 2022, 15:00

Рейтинг миллиардеров возглавил Владимир Лисин. Фото: GlobalLook

Российская версия Forbes опубликовала список богатейших бизнесменов страны за 2022 год. В издании сообщили, что суммарное состояние миллиардеров РФ за год сократилось на 42%, а их количество уменьшилось с 123 до 88 человек.

Из-за санкций первую строчку рейтинга покинул совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его место занял основной акционер НЛМК Владимир Лисин. На втором месте – президент «Норникеля» Владимир Потанин. А на третьем – основатель Telegram Павел Дуров, единственный бизнесмен в первой десятке не из промышленного сектора.

В этом году из списка выпали Олег Тиньков и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож.

В начале года предполагалось, что, несмотря на пандемию, 2022-й станет рекордным для российских миллиардеров. Особыми успехами могли похвастаться металлурги и производители удобрений. К началу февраля 2022 года в России насчитывалось 140 миллиардеров. Однако происходящие события обрушили рынок. Показатели откатились на шесть лет назад. В итоге в глобальном рейтинге миллиардеров осталось лишь 88 человек из России.

Российская редакция Forbes решила пока не публиковать рейтинг 200 богатейших бизнесменов страны «из-за неопределенной ситуации на рынках». Главный редактор издания выразил надежду, что к осени российских миллиардеров будет хотя бы 120.