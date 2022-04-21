В Челябинской области 47 маршрутчиков возили людей на неисправных машинах

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

21 апреля 2022, 13:24 Анна Семенова

Таксисты пренебрегают не только страховкой, но и детскими автокреслами. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Во время проверки четыре автобуса сразу отправили на спецстоянку.

Проверку автобусам, такси и маршруткам устроили 20 апреля в Челябинске и Магнитогорске. Ревизию на дорогах проводили 65 экипажей ДПС. Улов традиционно оказался внушительным.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, 47 водителей были оштрафованы за то, что перевозили людей на неисправных автобусах. 80 шоферов наказали за нарушение правил перевозки пассажиров.

Шесть автобусов лишились регистрации за то, что в их конструкцию внесли изменения, а с Госавтоинспекцией это согласовать забыли.

У четырех автобусов обнаружились проблемы с тормозами и рулевым управлением. Их эксплуатацию тут же запретили и отправили на спецстоянку.

Водители легковых такси также не остались без внимания. 96 остановленных ездили без страховки, 14 нарушали правила перевозки детей. Все они получили штрафы.