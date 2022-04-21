На набережной в Челябинске устроят колокольный перезвон на Пасху

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21 апреля 2022, 11:12 Анна Семенова

Лучшие звонари области продемонстрируют свои таланты. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Праздничные мероприятия состоятся 24 апреля в Арт-сквере.

В предстоящее воскресенье православные южноуральцы отметят Пасху. Челябинцев и гостей города приглашают на масштабный праздник для всей семьи, который состоится на набережной Миасса, в Арт-сквере (за филармонией). Для горожан приготовили интерактивные мероприятия, мастер-классы, фотозоны с расписными пасхальными яйцами. Малышей встретят аниматоры и ростовые куклы.

На сцене выступят лауреаты конкурса «Пасхальное настроение» и другие артисты с песнями и танцами. А в 16:30 любителей театра ждет спектакль с участием актеров «Манекена».

Главной изюминкой празднования станет колокольный перезвон. Свое мастерство покажут лучшие звонари, а после позвонить в церковный инструмент могут все желающие. Начало мероприятия в 13:00, перезвоны будут звучат до 17:00.

Пришедшие на мероприятие также смогут получить благословение представителя Челябинской Епархии.

Божественную литургию и праздничные богослужения в храмах в этом году смогут посетить все желающие, так как ограничения по коронавирусу отменили.