В России из-за санкций простаивает 98 тыс. работников

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2022, 10:21

Независимые экономисты прогнозируют двукратный рост безработицы в течение 2 лет. В феврале текущего года число безработных в стране составляло 4,1%, к декабрю ожидается увеличение данного показателя до 8%. Такие ожидания связаны с простоем персонала из-за антироссийских санкций.



Сейчас, по данным Минтруда, простаивает 98 тыс. работников, что в 2,5 раза превышает показатели на 1 марта. Вероятное сокращение этих рабочих мест приведёт к росту безработицы. Российские власти не считают ситуацию критической. В Министерстве труда сообщают о 2,5 млн трудоустроенных вместо 2,2 млн уволенных на начало весны. Татьяна Голикова, вице-премьер, отрицает рост безработицы и заявляет о стабильности на рынке труда. В то же время на государственном сайте «Работа в России» сегодня всего 715,9 тыс. вакансий, а Голикова 2 недели назад говорила об 1,88 млн. HeadHunter сообщает, что с конца февраля российская база уменьшилась на 122 тыс. вакансий.



Премьер Михаил Мишустин заявил о готовности к некоторым сложностям в сфере труда. В частности, речь идёт о выделении 24 млрд рублей на переобучение безработных. Виталий Федин, руководитель «Деловой России», не исключает возможности применения инструментов из 90-х для сохранения занятости - сохранение рабочего места без фактического труда и оплаты, а также задолженности по зарплате.