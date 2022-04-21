Южноуральские ветераны получат единовременную выплату ко Дню Победы

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21 апреля 2022, 09:30 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Д. Куткина («Вечерний Челябинск»)

Она будет предоставляться в беззаявительном порядке.

По решению губернатора Алексея Текслера южноуральцы-ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в честь 77-й годовщины Победы. Об этом стало известно на областном совещании с муниципалитетами.

Размер выплаты составит 15 тысяч рублей, она будет предоставляться в беззаявительном порядке участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, узникам фашистских концлагерей и жителям региона, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Кроме этого, в преддверии 9 Мая ветеранам и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны направят именные поздравления.

«Прошу проявить максимальную заботу о ветеранах. Не ограничиваться формальным поздравлением, а узнать, в чем люди нуждаются, какую помощь нужно оказать», – особо подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, в ходе совещания глава региона поставил задачу организовать проведение праздника в честь Дня Победы на достойном уровне.