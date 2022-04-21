В ЛНР сообщили, что украинские военные ночью запускали ракеты «Точка-У» в сторону России и республик Донбасса

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21 апреля 2022, 09:20 Источник: РИА Новости

Родион Мирошник, фото: vk.com/miroshnik1974

Украинские военные ночью запускали ракеты "Точка-У" в сторону России, ДНР и ЛНР. Советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник рассказал о запусках ракет ВСУ в сторону РФ и в сторону республик Донбасса в эфире программы "Соловьев Live".

Мирошник уточнил, что сведений о жертвах и пострадавших в результате обстрелов нет. Вероятно, сработала ПВО, ракеты были перехвачены. По его данным, в ЛНР основные действия разворачиваются вокруг Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

Родион Мирошник, советник руководителя ЛНР по внешнеполитическим вопросам, отметил, что Рубежное практически зачищен от украинских военных.