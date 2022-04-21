Советник главы офиса президента Украины Подоляк предложил провести «спецраунд» переговоров с Россией в Мариуполе

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21 апреля 2022, 07:12 Источник: Газета.ру

украинский политик Михаил Подоляк, фото из открытых источников

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил провести «спецраунд» переговоров с Россией в Мариуполе. Подоляк готов лично участвовать в этих переговорах.

Издание The Guardian со ссылкой на пост в Twitter украинского политика сообщает, что советник руководителя офиса президента Украины написал о том, что Киев хочет решить вопрос эвакуации мирных жителей из Мариуполя дипломатическим путем и предлагает провести в осажденном городе «специальный раунд» переговоров с Москвой.

«Мы готовы провести "специальный раунд переговоров" прямо в Мариуполе. Один на один. Двое на двое. Спасти наших ребят, азовцев, военных, мирных жителей, детей, живых и раненых. Каждого. Потому что они наши. Потому что они в моем сердце. Навсегда», — написал Подоляк.

Глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия также сообщил, что с Подоляком он «готов прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной об эвакуации украинских военных и мирных горожан».

Михаил Подоляк рассказал также 20 апреля, что украинская сторона получила от России ее предложения по мирному соглашению, документ находится у Киева в стадии изучения.