Советник главы офиса президента Украины Подоляк: Киев получил предложения Москвы по мирному соглашению и изучает их

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20 апреля 2022, 15:21 Источник: "Интерфакс"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Sha Dati /globallook.com

Украинская сторона получила от России ее предложения по мирному соглашению и находится в стадии их изучения. Об этом говорится в комментарии советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который распространен в среду.

Подоляк сообщил, что в ходе переговоров в Стамбуле 29 марта украинская делегация передала российской свои предложения, в том числе касающиеся гарантий безопасности для Украины, которые обеспечили бы в будущем ненападение на страну.

«Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше - наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе, политико-юридического характера», - говорится в комментарии Подоляка.

В среду в ходе пресс-колла официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ход российско-украинских переговоров, сказал, что Киеву передан проект соглашения с «абсолютно четкими выработанными формулировками».

«Мяч на их стороне, ждем ответа», − заявил Песков.