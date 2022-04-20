Пентагон не увидел угрозы в испытательном запуске российской ракеты «Сармат»

Соединенные Штаты не усмотрели угрозы в испытаниях Россией межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк в среду. С соответствующим заявлением выступило министерство обороны США, передает Reuters.
По сообщению агентства, Россия в установленном порядке уведомила Вашингтон о запуске ракеты. Как сказали в Пентагоне, это обычное испытание, не представляющее угрозы для США.
20 апреля Минобороны объявило об успешном запуске ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк. Президент РФ Владимир Путин поздравил военных с этим событием, отметив, что аналогов этой ракеты «в мире нет и еще долго не будет».