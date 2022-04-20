Пентагон не увидел угрозы в испытательном запуске российской ракеты «Сармат»

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20 апреля 2022, 22:11 Источник: РБК

Пентагон, Ron Sachs/globallook.com

Соединенные Штаты не усмотрели угрозы в испытаниях Россией межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк в среду. С соответствующим заявлением выступило министерство обороны США, передает Reuters.

По сообщению агентства, Россия в установленном порядке уведомила Вашингтон о запуске ракеты. Как сказали в Пентагоне, это обычное испытание, не представляющее угрозы для США.

20 апреля Минобороны объявило об успешном запуске ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк. Президент РФ Владимир Путин поздравил военных с этим событием, отметив, что аналогов этой ракеты «в мире нет и еще долго не будет».