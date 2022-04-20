В Петербурге закрасили Z-граффити с портретами Толстого, Гагарина и Путина

Петербург в очередной раз «выделился» в плохую сторону среди российских регионов, поддерживающих специальную военную операцию ВС РФ на Украине. Нарисованное уличными художниками Z-граффити на Лиговском проспекте было закрашено сотрудниками коммунальных служб.
28 марта в СМИ сообщили о появлении граффити с изображением выдающихся российских деятелей науки, литературы и политики. В этом контексте авторы уличной картины нарисовали портреты писателя Льва Толстого, летчика-космонавта Юрия Гагарина и нынешнего президента России Владимира Путина.
Кроме того, на фоне изображенных деятелей присутствовала буква в цветах Георгиевской ленты, что, очевидно, символизировало поддержку спецоперации на Украине, реализуемой в рамках денацификации и демилитаризации киевского режима. Этот же символ ранее был замечен на военной технике России, задействованной в соседней стране.
В среду, 20 апреля, граффити, находившееся в одном из дворов Лиговского проспекта, исчезло. Об этом сообщили авторы Телеграм-канала «БАДь».
«Надо понимать, в Смольном окопалась пятая колонна?» — отметили аналитики.
Очевидно, что данное сообщение является прямой отсылкой к пассивности команды Александра Беглова, а также членов Заксобрания, к вопросам информационной поддержки проводимой российскими войсками специальной операции. СМИ неоднократно писали, что большинство петербургских чиновников предпочитают не демонстрировать активной позиции к освободительной миссии ВС РФ на Украине. Например, из 50 депутатов ЗакСа лишь 7 поддерживают комплекс военных мероприятий в рамках СВО.
Уничтожение патриотичного Z-граффити по сути является еще одним свидетельством того, что органы власти Северной столицы не заинтересованы в поддержке и публичном одобрении спецоперации. Пренебрежительное отношение Смольного к столь важному для страны событию может еще сильнее навредить репутации чиновников.
Аргументы Недели → Самое читаемое
ЛуганскИнформЦентр: большое количество войск Украины покидает район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
- #ЗАУГЛОМ Под кожей ядерного проекта Украины. Где спрятана бомба?
- 22:11 Пентагон не увидел угрозы в испытательном запуске российской ракеты «Сармат»
- 21:43 Анапский городской суд осудил директора заповедника за лесной пожар, а заодно и его сына
- 20:26 В Петербурге закрасили Z-граффити с портретами Толстого, Гагарина и Путина
- 18:42 В этот день родился генерал Лебедь – одна из самых колоритных фигур политики девяностых