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20 апреля 2022, 20:26

Петербург в очередной раз «выделился» в плохую сторону среди российских регионов, поддерживающих специальную военную операцию ВС РФ на Украине. Нарисованное уличными художниками Z-граффити на Лиговском проспекте было закрашено сотрудниками коммунальных служб.



28 марта в СМИ сообщили о появлении граффити с изображением выдающихся российских деятелей науки, литературы и политики. В этом контексте авторы уличной картины нарисовали портреты писателя Льва Толстого, летчика-космонавта Юрия Гагарина и нынешнего президента России Владимира Путина.



Кроме того, на фоне изображенных деятелей присутствовала буква в цветах Георгиевской ленты, что, очевидно, символизировало поддержку спецоперации на Украине, реализуемой в рамках денацификации и демилитаризации киевского режима. Этот же символ ранее был замечен на военной технике России, задействованной в соседней стране.



В среду, 20 апреля, граффити, находившееся в одном из дворов Лиговского проспекта, исчезло. Об этом сообщили авторы Телеграм-канала «БАДь».





«Надо понимать, в Смольном окопалась пятая колонна?» — отметили аналитики.



Очевидно, что данное сообщение является прямой отсылкой к пассивности команды Александра Беглова, а также членов Заксобрания, к вопросам информационной поддержки проводимой российскими войсками специальной операции. СМИ неоднократно писали, что большинство петербургских чиновников предпочитают не демонстрировать активной позиции к освободительной миссии ВС РФ на Украине. Например, из 50 депутатов ЗакСа лишь 7 поддерживают комплекс военных мероприятий в рамках СВО.



Уничтожение патриотичного Z-граффити по сути является еще одним свидетельством того, что органы власти Северной столицы не заинтересованы в поддержке и публичном одобрении спецоперации. Пренебрежительное отношение Смольного к столь важному для страны событию может еще сильнее навредить репутации чиновников.