В Дорогомилово обновят 17 лифтов в домах

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20 апреля 2022, 18:59

Фото: администрация Ессентуков

Специалисты заменят 17 лифтов в домах района Дорогомилово по программе капремонта. Работы завершат до конца этого года, рассказала глава управы Ольга Горбунова.

«Новые лифты с антивандальным покрытием потребляют меньше энергии, обладают большей грузоподъемностью и плавным ходом. Срок их эксплуатации - 25 лет», - уточнила Горбунова.

Работы пройдут по нескольким адресам, в частности на улице Большая Дорогомиловская в домах 4, 9, 11 и 14, на улице Генерала Ермолова в доме 14 и на Можайском Валу в доме 4.

Также подъемники обновят в Доме нефтяников на набережной Тараса Шевченко, 1/2. Его построили в 1938 году. В разное время здесь жили известные люди: министр нефтяной промышленности СССР Николай Байбаков, народный артист РСФСР Валентин Гафт.

Всего в этом году на западе Москвы заменят 119 лифтов, а в столице в целом – более 2,2 тыс. подъемников.