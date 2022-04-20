В этот день родился генерал Лебедь – одна из самых колоритных фигур политики девяностых

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20 апреля 2022, 18:42

Фото: Global Look

20 апреля 1950 года родился российский политик и военачальник, генерал-лейтенант Александр Иванович Лебедь.

Лебедь погиб через восемь дней после того, как ему исполнилось 52 года. 28 апреля 2002 года в Красноярском крае произошла катастрофа. Вертолет Ми-8 разбился в районе озера Ойское. От полученных ран Александр Лебедь скончался. В этом году со дня его гибели пройдет уже двадцать лет.

Друг генерал-лейтенанта Юрий Мильчинский, который работал с ним, когда тот занимал пост губернатора Красноярского края, опубликовал воспоминания о самых ярких моментах последних лет жизни Лебедя. В своем телеграм-канале «Юреверю» он написал: «Как же сейчас не хватает этого человека». Александр Лебедь действительно был настоящим патриотом своей страны. Сейчас такие люди, как генерал-лейтенант, были бы особенно востребованы.