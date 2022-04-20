«Известия» опубликовали список украинских артистов, которым на 50 лет запрещен въезд в РФ: в него попали Лобода, Сердючка и Дорн

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20 апреля 2022, 17:04 Источник: "Известия"

Певица Светлана Лобода, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Газета «Известия» опубликовала в среду список украинских артистов, журналистов и деятелей культуры, которым на 50 лет запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Как полагает издание, причиной запрета могли стать критические высказывания о специальной военной операции в Украине.

В списке, в частности, оказались, музыканты Светлана Лобода, Святослав Вакарчук («Океан Ельзи»), Иван Дорн, Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских, Андрей Данилко (Верка Сердючка), Николай Бортник (Макс Барских); актриса Мила Савицкая («Последний богатырь»), телеведущие Антон Птушкин, Андрей Бедняков, Николай Серга («Орел и решка»), Дмитрий Комаров («Мир наизнанку»).

Со времени начала военной спецоперации в отношении ряда российских музыкантов, актеров и представителей СМИ в Украине заведены уголовные дела за посягательство на территориальную целостность страны, они заочно арестованы и объявлены в международный розыск.