Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за заочных арестов в Украине Михалкова, Газманова, Канделаки и Баскова

Аргументы Недели → Общество 13+

8 марта 2022, 14:46 Источник: ТАСС

Николай Басков, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генпрокуратуры Украины по факту незаконного привлечения к уголовной ответственности российских деятелей культуры, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета.

Речь идет о заочном аресте и объявлении в международный розыск медиаменеджера Тины Канделаки, кинорежиссера Никиты Михалкова, музыкантов Николая Баскова и Олега Газманова. Всем им предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины.

«Председатель Следственного комитета РФ поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела") и ст. 301 УК РФ ("Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей")», - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что попытка обвинить известных россиян в тяжком преступлении и привлечь к ответственности «абсолютно безосновательна и незаконна».