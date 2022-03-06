Генпрокурор Украины Венедиктова предупредила Тину Канделаки о том, что она объявлена в международный розыск

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова через Facebok уведомила российскую телеведущую и медиаменеджера Тину Канделаки, о том что ей предъявлены обвинения в совершении преступления против Украины.
«В качестве генерального прокурора уведомляю вас о том, что ваш процессуальный статус в Украине - лицо, подозреваемое в совершении преступления <...>В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления вас, Тинатин Гивиевна, в международный розыск», - написала Венедиктова.
Генпрокурор обвинила Канделаки в тиражировании недостоверной информации об Украине и пропаганде.
К сообщению прикреплена фотокопия обвинительного заключения. Из нее следует, что украинские власти предъявили Канделаки обвинение по статье 110, часть 2 Уголовного кодекса страны «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».
Венедиктова посоветовала Канделаки заручиться поддержкой юристов и предупредила, что отныне при попытке пересечения границы других государств она будет задержана с целью экстрадиции в Украину.
Ранее с аналогичными сообщениями Венедиктова обратилась к музыканту Олегу Газманову и кинорежиссеру Никите Михалкову.