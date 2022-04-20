Глава Минпросвещения Кравцов сообщил, что с 1 сентября в российских школах введут уроки, посвященные военной спецоперации

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20 апреля 2022, 16:17 Источник: "Интерфакс"

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Kremlin Pool/globallook.com

С нового учебного года в российских школах планируют ввести уроки по разъяснению детям задач российской военной спецоперации в Украине. Об этом заявил в среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече Владимира Путина с членами наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Глава Минпросвещения сообщил, что такая работа ведется уже сейчас, потому что на детей «шквал дезинформации обрушился абсолютно неправдоподобной, фейки относительно нашей страны».

«Сегодня мы провели уже уроки по обществознанию, истории, о том, что действительно происходит <...>: какая цель спецоперации - это помощь нашим людям, денацификация, демилитаризация Донбасса. С 1 сентября [планируем] такие уроки организовать - мы уже эту работу ведем», - сказал Кравцов (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее министр просвещения выступил за изучение с первого класса курса истории.