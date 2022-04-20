Путин назвал очень правильной и востребованной идею поднятия флага и исполнения гимна в российских школах

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20 апреля 2022, 15:44 Источник: ТАСС

Школьная линейка, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Поднятие флага и исполнение гимна в начале каждой учебной недели в российских школах — очень правильная идея. Такую оценку предложению Минпросвещения РФ дал в среду президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Накануне министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября в российских школах в начале каждой учебной недели будет введено поднятие государственного флага России и исполнение гимна.

«Да, это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно», - заявил Путин, добавив при этом, что процедура должна быть хорошо организована и соответствовать значимости государственных символов. Там, где невозможно это достойным образом организовать, Путин посоветовал «перенести» внедрение традиции.