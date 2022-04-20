Челябинцы согласны с тем, что улицу Худякова необходимо расширить

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20 апреля 2022, 14:04 Татьяна Михайлова Источник: Вечерний Челябинск

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Магистраль соединяет центр города с новыми микрорайонами.

59% опрошенных жителей Челябинска поддерживают проект расширения улицы Худякова при условии компенсационной высадки зеленых насаждений. Об это сообщает издание «Вечерний Челябинск».

Улица Худякова соединяет центр города с новыми микрорайонами. Пропускная способность магистрали не соответствует современному трафику. Участники социологического опроса отметили, что чаще всего добираются до работы на личном автомобиле. В заторах им приходится проводить до 30 минут.

Администрация Челябинска разработала проект расширения улицы Худякова на участке от плотины до улицы Лесопарковой до трех полос в каждую сторону. Согласно документу, вместо 22 деревьев, которые придется вырубить, высадят 132 новых взрослых дерева.

Как прокомментировал руководитель отделения общественной организации по контролю за чистотой воздуха «АнтиСМОГ», депутат регионального Заксобрания Михаил Махов, то, что расширение необходимо – очевидный факт. Однако мероприятие должны быть комплексным: включать компенсационные высадки деревьев и оборудование элементов дорожной инфраструктуры. «В настоящее время проводятся исследования, которые помогут понять, как увеличение пропускной способности улицы Худякова повлияет на городской бор», – добавил Михаил Махов.