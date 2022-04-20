Собянин утвердил меры поддержки владельцев нестационарных торговых объектов

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20 апреля 2022, 14:01

Фото Ю. Иванко. Mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение о реализации мер поддержки нестационарной торговли.



«Размеры обеспечительных платежей для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) будут снижены с шести до одного ежемесячного платежа, сложившегося по результатам торгов, проведенных до 5 апреля 2022 года. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.



Отмечается, что ранее внесенные предпринимателями средства будут зачтены в счет текущих платежей, что фактически означает освобождение НТО от платы в бюджет в течение пяти месяцев 2022 года.



«Поддержку получат владельцы 3,5 тыс. НТО, осуществляющих торговлю товарами повседневного спроса (мороженое, напитки, цветы, овощи-фрукты, хлебобулочные изделия и другое). Решение о снижении обеспечительных платежей было принято по просьбам владельцев нестационарных торговых объектов и является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления», - уточняется в тексте



Ранее правительством Москвы был принят ряд решений о поддержке нестационарной торговли, включая продление договоров на осуществление торговой деятельности в НТО до 31 декабря 2023 года без проведения торгов, а также отмену в 2022 году индексации платежей на коэффициент-дефлятор.



