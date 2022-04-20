В парфюмерной отрасли выявили сотни тысяч нарушений

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20 апреля 2022, 10:54 Источник: Известия

Фото: Global Look

За первые три месяца текущего года в парфюмерной отрасли установлено почти 700 тыс. нарушений. Преимущественно в Москве. Общая стоимость продукции, которая не соответствовала норме – более миллиарда рублей.

Для противодействия незаконному обороту продукции в России создали национальную систему маркировки и прослеживаемости. Покупатель может просканировать товар в специальном приложении и понять, легальный товар перед ним или нет. Если код нанесен на товар, не соответствующий описанию, потребитель может отправить жалобу.

Парфюм среди желающих подделать товар пользуется особой популярностью. В 2020 году доля нелегального оборота духов в стране составила 40%. Чтобы отличить оригинальную парфюмерную или туалетную воду от подделки, необходимо обратить внимание на наличие или отсутствие маркировки. Если ее нет, то с вероятностью 100% это нелегальный товар.

Если маркировка имеется, следует проверить товар с помощью приложения «Честный знак» и сравнить информацию в приложении с данными о товаре на упаковке.

Некачественный парфюм опасен тем, что может спровоцировать аллергическую реакцию. Одним из первых проявлений аллергии врачи называют головную боль и слабость. Может сразу появиться раздражение, а бывает, что симптомы становятся заметны позже. Основные признаки: жжение слизистых и кожных покровов, появление отеков, зуд и покраснения, а также насморк, чихание и высыпания на коже.

Необходимо обращать внимание и на срок годности товара. Чтобы духи надолго сохранили свои качества, их рекомендуют хранить в пределах срока годности в прохладном, защищенном от света месте.