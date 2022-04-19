Бойцы Росгвардии повесили над Херсоном Красное Знамя Победы

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19 апреля 2022, 13:06

Красный флаг над Херсоном/ screenshot с видеоролика YouTube

В центре Херсона, на Аллее Славы бойцы Росгвардии установили Знамя Победы в Великой Отечественной войне. Видеосюжет об этом представил во вторник, 19 апреля, Telegram-канал IZ.RU

«Красный флаг был поднят Росгвардией над Аллеей Славы», — прокомментировали авторы ви деоролик.

Отметим, со 2 марта текущего года Российская Федерация взяла под контроль Херсон. На административных зданиях города установлены государственные флаги РФ. Как уточнили журналисты «Известий», теперь российские триколоры развеваются теперь над зданиями областной государственной администрации и областного совета, а также над зданием Суворовского районного совета и над главным корпусом Херсонской государственной морской академии.

Ранее сегодня постоянный представитель Российской Федерации в ООН Дмитрий Полянский сообщил о большом резонансе, который вызвала история пожилой жительницы Украины, которая вышла к украинским солдатам со Знаменем Победы.