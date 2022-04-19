Постпред РФ при ООН Полянский: история украинской бабушки с Красным флагом вызвала резонанс на Западе и в России

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19 апреля 2022, 11:06

Старушка со Знаменем Победы/ screenshotс кадра видеоролика

Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Дмитрий Полянский сообщил о большом резонансе, который вызвала история пожилой жительницы Украины, которая вышла к украинским солдатам со Знаменем Победы. Сообщает во вторник, 19 апреля, ТАСС.

«Многие интересовались, коллеги в кулуарах спрашивали и звонили потом, что это за бабушка. Я отправлял видеоролик, рассказывал. Эта история действительно вызвала резонанс здесь, и я очень рад, что она и дома вызвала резонанс», − цитирует агентство слова дипломата.

Политик считает необходимым поделиться историей отважной женщины с мировой общественностью. «Я считаю, что она совершила подвиг, потому что с ней могло случиться все что угодно. Она вышла со знаменем, она не стала хитрить, юлить, она могла бы, наверное, если бы хотела или испугалась, это обыграть. Но она не стала, она продолжила продвигать то, во что она верит, она действительно дала оценку, она не взяла продукты, она попросила вернуть знамя», − отметил российский постпред.

В дальнейшем, по словам Полянского, он продолжит делиться такими историями в рамках ООН.

Есть продолжение этого эпизода. Где на вопросы «патриотов» ВСУ о причинах сложившегося положения отважная женщина сказала: «А я думаю, Зелень (президент Украины Зеленский – прим. ред.) в этом виноват. Потому что они не нашли общего языка с Путиным».

Как ни пытались склонить на свою сторону «защитники» Украины, бабушка не поддалась и потребовала вернуть её красное знамя, а не требовать присягать на крови никому.