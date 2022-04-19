Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Головчино

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19 апреля 2022, 07:11 Источник: Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, stavregion.ru/globallook.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил утром во вторник, что со стороны Украины было обстреляно село Головчино, пострадала местная жительница.

«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. Сейчас идет подомовой обход. <...> Есть пострадавший, это местная жительница. Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал Гладков в своем телеграм-канале».

Днем ранее он сообщал о поездке в село Журавлевка, которое больше всего пострадало от обстрелов за время специальной военной операции. По словам губернатора, 46 жилых домов имеют повреждения, 6 домов необходим восстанавливать полностью.