Эксперт Искакова рассказала, какие продукты перестанут покупать россияне

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18 апреля 2022, 23:25

Фото: pixabay.com

В связи с падением уровня доходов людей, живущих в России, коммерческий директор агропромышленного холдинга «Белая Долина» Альбина Искакова предполагает, что продажа молочных продуктов сократится. Об этом сообщает «АБН».

Эксперт рассказала, что из-за сложившейся геополитической ситуации, высокого уровня инфляции в стране и роста безработицы может произойти падение продаж на молочном рынке. Сначала россияне перестанут покупать более дорогие категории не первой необходимости — творожно-десертная группа и йогурты, затем масло, творог, сметана и сыры.

Искакова считает, что изменения направленности спроса в сторону низкого ценового сегмента всё равно произойдут. В первую очередь, это затронет регионы, где жители исторически намного чувствительнее к ценовой политике на продукты питания.

Эксперт отметила, что потребление молочных продуктов сократится из-за роста цен на них, а также из-за серьёзного увеличения стоимости сырья, упаковки, комплектующих и оборудования.