В Пушкино извлекли английскую булавку из подростка

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18 апреля 2022, 22:42

Фото: pixabay.com

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области сообщили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» об операции подростка, который проглотил английскую булавку.



Подросток имел привычку держать гвозди и прочие мелкие предметы во рту при починке, это и послужило причиной прохода булавки внутрь. Врачи провели исследование и выяснили, что инородный предмет повредил ткань на входе в пищевод.



Заведующий детским хирургическим отделение Алексей Громов рассказал, что пациента потребовалось расслабить, обездвижить и максимально обезболить. Также подростку было больно глотать и говорить, а даже простое сглатывание могло протолкнуть булавку, еще глубже. Во время операции врачам пришлось использовать миорелаксанты, которые вводятся внутривенно до подключения пациента к ИВЛ. Времени у специалистов было крайне мало, так как подросток не дышал. Иголку удалось извлечь с помощью ларингоскопа и длинных анестезиологических щипцов.



После операции подросток находился в стационаре еще несколько дней, с целью прохождения профилактической терапии. Сейчас он выписан с хорошим состоянием здоровья