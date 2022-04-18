Депутат из ХМАО с отрядом Кадырова на Украине участвует в зачистке Мариуполя

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18 апреля 2022, 20:26 Источник: URA.RU

фото из открытых источников

Депутат городской думы Пыть-Яха (ХМАО) Супьян Хужулов отправился в Украину для участия в спецоперации.

Хужулову сейчас 52 года, он многодетный отец. Народный избранник принял решение участвовать в спецоперации после просмотра видео главы Чечни Рамзана Кадырова.

Перед отправкой на Украину народный избранник прошел военную переподготовку в составе полка главы Чечни. Он был самым взрослым среди однополчан. Участвовать в спецоперации можно только мужчинам до 50 лет. Командование сделало исключение, потому что он приехал издалека — из Югры, этот регион в Чечне очень уважают. По словам депутата, проходили переподготовку и совсем юные бойцы.

Супруга Хужулова Юлия Немтина четыре дня не могла связаться с мужем, очень переживала. По словам женщины, Супьян участвует в спецоперации по зачистке Мариуполя и охране занятых территорий, - сообщает URA.RU.

"Мы с ним в последний раз говорили в среду рано утром. Он сообщил, что отправляется на боевое задание и, возможно, будет не на связи, просил не переживать. Вышел на связь сам только на пятые сутки", — поделилась супруга Хужулова. Она рассказала, что больше всего за мужа переживают дети, дочери плачут украдкой. Все ждут, когда отец вернется домой. У Супьяна Хужулова и Юлии Немтиной десять детей - четыре девочки и шесть мальчиков.