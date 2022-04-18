В Севастополе простились с командиром БДК «Цезарь Куников» Александром Чирвой, раненым в бою с неонацистами на Украине

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18 апреля 2022, 18:54 Источник: Михаил Развозжаев

БКД «Цезарь Куников», фото: MOD Russia/globallookpress.com

В Севастополе в понедельник простились с Александром Чирвой. Командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитан 3 ранга, севастополец Александр Чирва скончался от ран, полученных в бою на Украине.

В понедельник, 18 апреля, губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал о прощании с командиром БКД «Цезарь Куников» в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что храбрость, профессионализм и опыт Александра Чирвы спасли жизни членов экипажа.



Александр Чирва родился в Севастополе. В 2010 году окончил филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники им. А.С Попова. После учеты начал службу на БДК «Николай Фильченков», где был командиром БЧ-4-7, затем - старпом на БДК «Ямал». В 2015 и 2016 годах участвовал в проведении спецоперации в Сирии.

Отец Александра - старший мичман Григорий Петрович Чирва служил на ракетной базе ЧФ, старший брат – Дмитрий подполковник, - сообщает «Военный журнал».

В марте 2022 года в ходе боев за город Мариуполь погиб заместитель командующего Черноморским флотом РФ, капитан первого ранга Андрей Палий.