Бочкарев: Строительство скоропомощного стационара ГКБ имени Буянова завершено на 37%

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительство скоропомощного стационара городской клинической больницы имени Буянова завершено на 37%.
«На территории больницы имени Буянова завершено возведение основных конструкций скоропомощного стационарного комплекса. Сегодня продолжаются работы по устройству внутренних стен и перегородок, а также внутренних и наружных инженерных систем. Идут отделочные и фасадные работы», - рассказал Андрей Бочкарев.
По его словам, общестроительная готовность нового корпуса на сегодняшний день составляет 37%.
«Новый комплекс площадью 15,1 тыс. кв. м будет иметь пропускную способность до 200 поступающих больных в сутки. Для въезда машин скорой помощи будет организован въездной отапливаемый тамбур», - добавил Андрей Бочкарев.
В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства напомнили, что места расположения новых скоропомощных комплексов специально выбраны таким образом, чтобы охватить как можно большую часть города и сократить до минимума время движения карет скорой медицинской помощи. Отмечается также, что уникальность строящихся объектов заключается в их функциональном наполнении, которое покрывает весь спектр медицинских потребностей.
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