Путин заявил, что после недолгого ажиотажа спрос в России пришел в норму

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18 апреля 2022, 16:20 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что ажиотажа на товара в России больше нет, сообщает РИА Новости.

Путин сообщил, что после недолгого ажиотажа на некоторые товары, спрос пришел в норму.

«Что касается потребительского рынка, то после недолгого ажиотажа по ряду товаров, а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда, розничный спрос пришел в норму», — сказал президент РФ.

Ранее, в начале марта, эксперт Москаленко заявил, что в московских торговых центрах не наблюдается ажиотаж или спад трафика на фоне санкций.