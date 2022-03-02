Эксперт Москаленко: в московских торговых центрах не наблюдается ажиотаж или спад трафика на фоне санкций

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2 марта 2022, 14:32 Источник: АГН "Москва"

магазин, фото: pexels.com

Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко сообщил, что за последнюю неделю на фоне экономических санкций в магазинах не наблюдается ажиотажа или спада посещаемости. По его словам, ТЦ работают в обычном режиме.

«Показатели остаются на уровне сезонных. Кратковременные всплески активности могут быть связаны с гендерными праздниками. Также в моменты ожидания повышения цен мы наблюдаем ряд покупателей из нетрадиционной для ТЦ аудитории - это люди с накопленными деньгами, которые совершают разовые крупные покупки, к которым готовились и которые планировались продолжительный период времени»,- пояснил он.

Москаленко отметил торговые центры являются площадкой, на которой концентрированно собран наилучший ассортимент товаров. По его словам, заведения общепита тоже работают стабильно. Он добавил, что все площади заняты арендаторами.

Ранее сообщалось, что 25 ферваля в Госдуму внесли законопроект, ограничивающий торговую наценку на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2022 года.