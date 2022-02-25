В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий торговую наценку на социально значимые продукты

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 февраля 2022, 13:08

фото: pixabay.com

Сегодня в Госдуму внесен законопроект, ограничивающий торговую наценку на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2022 года.

По мнению авторов законопроекта, ограничение наценки позволит стабилизировать цены на социально значимые продукты питания. Рост цен и завышенная стоимость товара происходит за счет увеличения наценок перерабатывающими предприятиями, торговыми сетями и посредниками. По результатам проведенного анализа ценообразования на рынке продовольствия выявлено, что в ряде случаев наценка превышает 100%. Авторы проекта напомнили, что вопрос цен на социально значимые продукты питания имеет отношение к обеспечению продовольственной безопасности страны.

Документ опубликован в электронной базе данных парламента.

В пояснительной записке приводятся данные ФАС России, согласно которым, реализуя товары овощи картофель, лук, капусту, морковь, торговые сети устанавливают торговую наценку к ценам закупки товаров более 50%, а в ряде случаев наценка превышает 100%.