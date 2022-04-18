Националисты Латвии «обратили» свое внимание на «Русский Союз Латвии»

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18 апреля 2022, 15:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: infoliepaja.lv

Националисты и служба государственной безопасности Латвии «взялись» с рвением за «Русский Союз Латвии» и ее лидера Татьяну Аркадьевну Жданок.



Это и следовало ожидать! Все, что связано с Россией, русскими, увы, в Латвии подвергается критике. Пока только критике…



Намедни, некий журналист из латышской газеты, «сигнализировал» в службу безопасности Латвии, что г-жа Жданок – неблагонадежный «человек» в отношении безопасности страны! Вона как! А ее организация – «экстремистская» и «антилатвийская».



В чем же дело?



А дело в том, что данному латышскому журналисту привиделась поддержка России в программных документах партии «Русский Союз Латвии»: требование РСЛ к самой Латвии выйти из НАТО, отказ партии против политических партий в отношении третьих стран.



Более того, латышский журналист «вычитал» мнение одного из членов партии (Евгений Осипов) что «если памятник Освободителям Риги снесут, то начнутся столкновения, и будут объявлены военные действия, в которых «пленных брать не будут». Да, Евгений Осипов высказал такое мнение о вандализме в отношении памятника Освободителям Риги от фашистов в 2013 году, но, разумеется, ему и РСЛ это припомнили сегодня! Почему? По мнению латышского журналиста (Гунарса Гуте) РСЛ открыто поддерживают Россию.



Г-н Гуте, узрев это, моментально «сигнализировал» в службу государственной безопасности Латвии «свои мысли». А, что же государственная служба? Быстренько направила РСЛ предупреждение в соответствии с 12-м пунктом части 190-й статьи закона об органах государственной безопасности:



«Данный пункт предусматривает право СГБ взыскать как физическому, так и юридическому лицу, в том числе политической партии, предупреждение о недопустимости совершения правонарушений, направленной против государственной безопасности. Если после получения предупреждения партия предпримет незаконные действия, СГБ примет в ее отношении предусмотренные законам инструменты».



Я понимаю, что в стране ЕС есть свои законы, правила и позиция, но давайте быть справедливыми: я, например, лично обращалась в службу государственной безопасности Латвии, когда помощник некого депутата заявила публично, что «чем больше русских умрет, то тем лучше для латышского языка»! Открытое «пожелание» смерти русским… Я задавала вопрос, как журналист СГБ о том, «не усматривает главная служба Латвии ничего противозаконного, когда депутат Сейма Янис Домбрава с трибуны парламента объявляет всех тех, кто боролся с нацизмов в ВОВ (не только СССР, но и союзники) – «военными преступниками»?» И знаете, что мне ответили? «Это свобода слова, каждый имеет право высказывать свое мнение!» И «характерно» улыбнулись…



Вот вам и двойные стандарты – русским – одно, без демократии и свободы слова, а «сигнал» титульного – предупреждения и письма!



Мое мнение: совершенно очевидно, что националисты Латвии, махровые националы, желают уничтожить все, что связано с Россией!



А я вспомнила слова канцлера Екатерины Великой Бестужева: «Россия и не такое переживала! И это переживет».



А вот межнациональная рознь, ярость благородная и нежелание терпеть «обыкновенный фашизм» русскоязычных Латвии, коих более 40% в стране, будет «обеспечена»… К этому все и идет!