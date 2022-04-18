7,5 тысяч южноуральцев получили новое жилье вместо аварийного

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18 апреля 2022, 08:21 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фотография О. Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

С 2019 года в регионе расселено 115,8 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Уральский федеральный округ с опережением реализует адресные программы переселения из аварийного жилья. С 2019 по 2022 год в УрФО расселено 1302 тысяч квадратных метров, что составляет 149% от запланированного объема. Урал стал лидером рейтинга по реализации планов расселения аварийного жилья. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата Челябинской области.

На Южном Урале по региональной адресной программе за 3 года расселено 115,8 тысяч квадратных метров. Новое жилье получили 7,5 тысяч человек.

Добавим, что в рейтинге федеральных округов по расселению аварийного жилья второе место по реализации планов занял Сибирский округ, третье – Центральный.