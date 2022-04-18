Сбербанк остановил массовые списания средств с карт россиян со стороны украинского разработчика приложений

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18 апреля 2022, 07:18 Источник: РИА "Новости"

банкомат, pixabay.com

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в понедельник сообщил, что организация остановила масштабную атаку со стороны украинского разработчика приложений на карты граждан Российской Федерации.

По словам Станислава Кузнецова, почти сразу после начала спецоперации РФ на Украине сотрудникам Сбербанка удалось остановить массовые списания средств с карт россиян. Уточняется, что в минуту количество попыток списаний достигало десятка тысяч.

Впоследствии стало известно, что атаку инициировала украинская компания, которая разрабатывает приложения для смартфонов – организация, нарушая правила, собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов. В один день данная компания начала массовые списания средств по всей накопленной базе.