Приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно для скачивания и обновления в App Store

С 12 апреля приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS стало невозможно для скачивания и обновления в магазине App Store. Предупреждение об этом «Сбер» разместил в своем Telegram-канале.
В связи с введенными санкциями с 12 апреля 2022 года мобильное приложение СберБанк Онлайн на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store.
Клиенты этого банка, у которых приложение было установлено ранее, могут не беспокоиться, все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет. Как пояснили в банке, удалять установленные приложения не нужно.
Для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для мобильных устройств.