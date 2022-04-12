Приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно для скачивания и обновления в App Store

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12 апреля 2022, 11:55 Источник: Сбербанк

фото: pixabay.com

С 12 апреля приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS стало невозможно для скачивания и обновления в магазине App Store. Предупреждение об этом «Сбер» разместил в своем Telegram-канале.

В связи с введенными санкциями с 12 апреля 2022 года мобильное приложение СберБанк Онлайн на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store.

Клиенты этого банка, у которых приложение было установлено ранее, могут не беспокоиться, все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет. Как пояснили в банке, удалять установленные приложения не нужно.

Для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для мобильных устройств.