Уголовное дело мэра Орла Парахина как классический пример волокиты

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18 апреля 2022, 12:00 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Коллаж: Аргументы Недели, Олеся Аверьянова

Обращение Генеральной прокуратуры к любому главе региона, особенно оформленное в виде представления об устранении нарушений федерального законодательства - это документ, появляющийся на свет весьма редко и только в экстренных случаях. Ровно год назад, 14 апреля 2021 года, такое представление, подписанное заместителем Генерального прокурора России Юрием Пономарёвым, получил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Фото: Губернатор Орловской области Андрей Клычков и мэр Орла Юрий Парахин



В представлении подводились итоги проведённой по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова выездной проверки состояния законности в Орловской области при исполнении бюджетного законодательства, законодательства о противодействии коррупции и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Центральное место в документе заняли вопросы деятельности мэра Орла Юрия Парахина, причём как на посту мэра, так и в предыдущей должности – главы Орловского района Орловской области. Заместитель Генерального прокурора России сообщил губернатору, что для того, чтобы по факту действий Парахина и в отношении него лично были возбуждены уголовные дела, понадобилось вмешательство Генеральной прокуратуры. Только под давлением высшей инстанции надзорного ведомства, направившей 26 марта 2021 года руководителю Следственного управления СК России по Орловской области материалы для решения вопроса об уголовном преследовании Юрия Парахина по ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 293 (халатность), 26 марта и 7 апреля были возбуждены два уголовных дела.

Фото: Представление Генпрокуратуры в адрес губернатора Орловской области. Апрель 2021 года

Генеральная прокуратура в этом случае использовала свои полномочия, по пресечению попыток региональных руководителей и некоторых представителей правоохранительных структур трактовать законы по-своему и выводить из-под ответственности отдельных высокопоставленных чиновников.



«У нас не может быть какой-то своей доморощенной законности в одном и в другом регионе, - говорил президент России В.В. Путин в Послании к Федеральному собранию, - а значит, прокурор – это сквозная верховная власть, следящая за исполнением этих законов вне зависимости ни от каких обстоятельств регионального характера». Именно в свете данного тезиса Генпрокуратура и вмешалась в наметившийся ещё в 2020 году процесс придания статуса неприкосновенной личности Юрию Николаевичу Парахину, мэру Орла, на сегодняшний день обвиняемому в тяжком преступлении, предусматривающему в качестве наказания до 10 лет лишения свободы.



Прошёл год. Напомним, что если в марте – апреле прошлого года уголовные дела, касающиеся деятельности Юрия Парахина, были возбуждены в течение двух недель, а их расследование было практически завершено за следующие четыре месяца, то обвинительное заключение из следственного органа не поступает в прокуратуру и не передаётся в суд более чем полгода. Как нам представляется, здесь снова работает та самая «доморощенная региональная законность», о которой говорил Президент России. Для подобных ситуаций есть даже специальный, используемый в следствии, надзоре и суде термин «волокита». Это недобросовестное затягивание уголовного, административного или иного дела судом или следствием, нарочито медлительное решение какой-либо задачи.



И сегодня уголовное дело Юрия Парахина (а ему 30 июня 2021 года было предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) в течение более чем шести месяцев «висит». А это - самое резонансное дело по преступлениям коррупционной направленности в Орловской области, ход которого освещался в федеральной и региональной прессе десятки раз.



Сейчас, похоже, прокуратура Орловской области исчерпала все возможности воздействия на следствие в виде представлений и иных мер прокурорского реагирования местного уровня. В середине прошлой недели, насколько нам известно, в Генеральную прокуратуру был направлен, подписанный прокурором Орловской области Алексеем Тимошиным, проект требования об устранении нарушений федерального законодательства. В нём идёт речь именно о волоките, которая допущена СУ СК России по Орловской области при расследовании «дела Парахина» и подготовке обвинительного заключения. Скорее всего этот проект, направленный на имя Генерального прокурора, в ближайшее время приобретёт вид требования, но уже от имени Генеральной прокуратуры об устранении нарушений федерального законодательства и за подписью генерального или его заместителя будет послан в адрес руководителя Следственного управления Следственного комитета по Орловской области для немедленного реагирования и изменения ситуации.

Сегодня мы рассказываем читателям о том, каким образом это уголовное дело появилось, с какими прямыми и косвенными препятствиями сталкивались правоохранительные органы при его расследовании, как шло следствие и почему сегодня мэр Орла, напомним, обвиняемый в тяжком преступлении, до сих пор исполняет свои обязанности…

Все детали «дела Парахина» были известны ещё два года назад.



В феврале – марте 2020 года в связи с запросом, поступившим 2 февраля 2020 года от главного редактора газеты «Орловская среда», прокуратура Орловской области провела проверку законности использования бюджетных средств должностными лицами администрации Орловского района при строительстве автомобильной дороги в д. Кондырева Орловского района. Эти должностные лица – глава района Ю.Н. Парахин и начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации Орловского района В.А. Селютин.



В распоряжении редакции имеется копия справки, подготовленной прокуратурой Орловской области в мае 2020 года, то есть два года назад! В ней не только подробно описана суть дела, но и сообщается о том, что заместителем прокурора Орловской области руководителю СУ СК России по Орловской области направлено мотивированное постановление в отношении Парахина и Селютина для решения вопроса об уголовном преследовании по ч.1 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 285.1 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и нецелевое расследование бюджетных средств). Чтобы читатели полностью понимали, о чём идёт речь, мы воспроизводим ключевые фрагменты этой справки. Важный момент: чуть позже выяснилось, что упоминаемая в материалах проверки дорога является частью двух частично отремонтированных, а частично заново построенных улиц, соединяющих дом, оформленный на тёщу мэра Орла, в котором он проживает и дом, оформленный на тестя мэра.

Фото: Фрагменты справки областной прокуратуры с результатами проверки и сообщением о попытке возбуждения уголовного дела. Май 2020 года

Упоминаемое нами мотивированное постановление с материалами проверки было отправлено заместителем прокурора области тогдашнему руководителю СУ СК России по Орловской области А.П. Щурову 15 мая 2020 года. Именно с тех пор идёт отсчёт процесса, который, как мы уже сообщали, называется волокитой. За это время в регионе успели смениться два прокурора и руководитель следственного управления области, а «дело Парахина», благодаря усилиям журналистов и проверкам, проведённым по инициативе прокуратуры, обрастало новыми подробностями. С другой стороны уголовное дело «коллекционировало» все возможные виды и способы затягивания со стороны следствия.



Прежде чем обратиться к хронике орловской волокиты, мы ещё раз акцентируем внимание на том, что вся фабула уголовного дела была сформирована два года назад, причём первый год понадобился только на то, чтобы преодолеть сопротивление покровителей Юрия Парахина и следствия и всё-таки возбудить в отношении него уголовные дела. Причём самостоятельно СУ СК России этого делать не хотело, понадобились представление Генпрокуратуры и указания из центрального аппарата СКР. Сейчас ситуация аналогичная: передача дела в суд тормозится следователями, а прокуратура снова готовит вмешательство на высшем уровне.



Итак, 15 мая 2020 года руководитель СУ СК России по Орловской области получил мотивированное постановление для решения вопроса об уголовном преследовании Парахина и Селютина.



В течение двух месяцев «вопрос решался», но остался нерешённым. В конце июля 2020 года, когда Орловскую область покинул руководитель СУ СК России по региону Анатолий Щуров, стало известно, что следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Парахина и Селютина.



Юрий Парахин в это время почувствовал некоторую уверенность в том, что ему всё сойдет с рук, хотя уже стало известно, что незаконно отремонтированная дорога вела непосредственно к дому, в котором он проживает и официально зарегистрирован.



Но в конце июня 2020 года в Орёл прибыл новый прокурор Владислав Малкин, который с самого начала взял курс на ревизию всех отказных материалов, особенно тех, которые касались дел коррупционной направленности. Среди них были и материалы проверки в отношении Юрия Парахина.



В октябре 2020 года техническое большинство Орловского городского Совета народных депутатов по предложению губернатора области Андрея Клычкова избрало будущего подследственного и обвиняемого в тяжком преступлении Юрия Николаевича Парахина мэром Орла. Одним из следствий этого Парахину виделась его неприкасаемость. Он настолько уверовал в это, что вступил в открытое противостояние с прокуратурой, которая пыталась уже на новом посту принудить его к устранению констатированного комиссией Орловского горсовета по противодействию коррупции конфликта интересов.



10 февраля 2021 года на заседании горсовета, вместо ответа на вопрос начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Орловской области Алексея Трянзина о том, кому мэр продал доли в своих предприятиях, Парахин ответил: «Я считаю, что сегодня в таком составе обсуждать вопрос – кому я продал доли, нецелесообразно и незаконно, потому что у нас есть законодательство, которое регулирует эти вопросы». А затем сообщил, что свой конфликт интересов он «сам урегулировал» ещё в 2019 году.



После этого прокурор объяснил мэру, что продажа долей в предприятиях бывшей супруге, с которой он зарегистрирован и проживает по одному адресу – это вовсе не исчерпание конфликта интересов, а также сообщил, что «имеются основания для привлечения мэра к установленной законом ответственности».



А дальше события стали развиваться стремительно. По нашей информации Юрий Парахин через своих московских покровителей стал требовать проверки соблюдения законодательства орловской прокуратурой. В этом была его стратегическая ошибка. Дело в том, что региональное надзорное ведомство подстраховалось, отправив в Генпрокуратуру материалы по уголовно наказуемым деяниям мэра Орла Юрия Парахина и ряду вопросов исполнения бюджетного и антикоррупционного законодательства.



Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов, как нам представляется, принял соломоново решение: дать поручение Управлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Центральному федеральному округу осуществить выезд в Орловскую область для проверки и анализа состояния законности в регионе как раз при исполнении бюджетного законодательства, законодательства о противодействии коррупции и в сфере ЖКХ.



Результатом проверки, как мы уже отмечали, было представление Генпрокуратуры на имя губернатора об устранении нарушений федерального законодательства и возбуждение двух уголовных дел «по Парахину».



В апреле 2021 года, то есть двенадцать месяцев назад, расследование уголовных дел Следственным управлением Следственного комитета России по Орловской области началось. А завершить его утверждением обвинительного заключения и передачей дела в суд никак не удаётся. Почему?



Особые взаимоотношения семьи Парахиных со следствием.



Уголовные дела Юрия Николаевича Парахина находятся в разработке Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области уже не в первый раз. Так что между ними, можно сказать, уже сложились определённые отношения. Для читателей, незнакомых с биографией мэра Орла, напомним, что он до 2009 года занимал должность скромного директора орловского филиала страховой компании «Югория». Как утверждают информированные источники, попал он на эту должность исключительно по протекции своего отца – ректора Орловского государственного Аграрного университета Николая Васильевича Парахина. В распоряжении, либо на балансе ОГАУ было довольно много зданий самого разного профиля: учебных корпусов, общежитий, жилых и нежилых строений и помещений. А в 2006 году собравшуюся открывать свой филиал в Орле страховую компанию «Югория» очень интересовало именно помещение. Желательно в центре города и с минимальной арендной платой. И такое помещение нашлось на Октябрьской улице в доме № 50, который находился на балансе ОГАУ. Но практически бесплатный офис был предложен страховщикам с «обременением» - должность директора филиала должен был занять сын ректора Юрий Николаевич Парахин. Ударили по рукам и Парахин-младший стал руководить десятью сотрудниками филиала.

Фото: Визитная карточка Юрия Парахина образца 2009 года

Делал он это до марта 2009 года, когда опять же по протекции отца он, не имея ни опыта государственной службы, ни соответствующей подготовки, был назначен заместителем Председателя Правительства Орловской области – руководителем финансово-экономического блока.



Случилось так, что примерно в то же время в здании, где сегодня располагается Следственное управление Следственного комитета России по Орловской области начался капитальный ремонт.



Орловские следователи нуждались в подменном подходящем помещении. И такое нашлось, опять же в «хозяйстве» ректора ОГАУ по адресу Молодогвардейский переулок, 15. В течение длительного времени практически на бесплатной основе следственное управление использовало, по мнению прокуратуры незаконно, помещения студенческого общежития, находившиеся в федеральной собственности. По этому поводу в архиве областной прокуратуры имеется довольно обширная переписка.



В определённом смысле следственная инстанция была в долгу у семьи Парахиных. А долг, как известно, красен платежом. И теперь при экскурсах в историю никого не удивляет то, что любые попытки воспрепятствовать уводу принадлежавших ОГАУ земельных участков, аферам со служебными квартирами, которые переводились в общежития и из которых выселялись неугодные руководству преподаватели, переводу в частную собственность некоторых объектов, наталкивались на резкое противодействие либо бездействие со стороны СУ СК России по Орловской области.



Но апофеозом операции по обеспечению безопасности семьи Парахиных в прошлом десятилетии стал развал уголовного дела в отношении нынешнего мэра Орла. В марте 2014 года, когда на пост врио главы региона пришёл губернатор Вадим Потомский, ему на стол положили справку УФСБ по Орловской области, в которой описывалась деятельность вице-губернатора Парахина Юрия Николаевича. Потомский был настолько поражён масштабами «деятельности» нынешнего мэра Орла, особенно по поставке оборудования для станции обезжелезивания и продаже в частные руки крупнейшего агрохолдинга региона «Орловская нива», что немедленно уволил ректорского сына. При этом объявил, что материалы по Парахину-младшему будут переданы в правоохранительные органы.



В мае 2014 года в отношении Юрия Парахина было возбуждено уголовное дело. «В СКР, отмечал тогда «Коммерсант», - считают, что, будучи крупным чиновником, господин Парахин «участвовал в управлении» шестью юрлицами, а для выдачи одному из них «многомиллионного кредита» на выгодных условиях «надавил на руководство» местного филиала Сбербанка». Дело, возбуждённое по материалам УФСБ, тем не менее стало буквально саботироваться следствием. Переписка с орловской областной прокуратурой тех времён состояла из практически ежемесячных постановлений о прекращении уголовного дела со стороны СУ СКР и прокурорских постановлений об отмене решений следователей. В итоге постепенно истёк срок давности, дело прекратили, но не по реабилитирующим обстоятельствам.



Сегодняшнее положение с волокитой по «делу Парахина» со стороны СУ СК России по Орловской области поразительно напоминает события 2014 – 2015 годов. Обвинительное заключение, которое было, по нашей информации, готово уже в августе 2021 года, не передаётся для утверждения в областную прокуратуру и далее в суд. Поскольку процесс продолжается уже более чем полгода, он заставляет нас проводить исторические аналогии. А ведущиеся в окружении Юрия Парахина разговоры о сильных позициях мэра в Следственном комитете и способности противодействовать усилиям прокуратуры на этом фоне уже не выглядят чем-то фантастическим.



Вернёмся к хронологии. 1 июля 2021 года Агентству федеральных расследований FLB.RU стало известно о том, что Юрию Парахину накануне было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ.



Мэр Орла был привлечён в качестве обвиняемого и начал знакомиться с делом, но передача обвинительного заключения в прокуратуру стала затягиваться. Среди причин задержки называлась активность адвокатов мэра, требовавших дополнительных экспертиз, политические факторы типа выборов облсовета и грядущего съезда «Единой России».



Отметим тот факт, что упомянутое дело передавали то в один отдел, то в другой, следователи менялись трижды, а начальник одного из отделов был переведён на нижестоящую должность. Наверное сыграл свою роль и тот факт, что с начала августа 2020 года до начала октября 2021 года в СУ СК России по Орловской области были лишь временно исполняющие обязанности руководителя, которые не очень стремились к тому, чтобы брать на себя ответственность.



22 сентября следователи в очередной раз сообщили о предъявлении обвинения Парахину и о том, что ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Но обвинительное заключение так и не передали в прокуратуру.

Фото: Руководитель СУ СК России по Орловской области Петр Юдин

7 октября 2021 года в СУ СК России по Орловской области наконец приступил к работе полноценный руководитель управления полковник юстиции Николай Юдин. Но и при нём обвинительное заключение из стен здания на Комсомольской 231 (там находится следственный орган) не выходило.



Даже невооружённым взглядом было видно, что это вывело из себя обычно выдержанного, хотя и достаточно эмоционального прокурора Орловской области Владислава Малкина, неоднократно высказывавшего удивление тем, что мэр Орла ещё исполняет свои обязанности. 16 декабря 2021 года в присутствии начальника СУ СК России по Орловской области он сообщил, что «при координирующей роли прокуратуры в окончательной редакции предъявлено обвинение Юрию Парахину, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении него, находится в завершающей стадии расследования и готовится к направлению в суд».

Это было недвусмысленным намёком для следователей, которым публично давался очередной шанс. Но прошло четыре месяца. Прокурора Малкина сменил его первый заместитель Алексей Тимошин, который был полностью в курсе «дела Парахина». Более того, ему чуть ли не каждую неделю докладывали о ходе общения с СУ СК России по Орловской области. А следственный орган по-прежнему не передавал обвинительное заключение в прокуратуру, откуда оно в течение 10 дней должно было уже утверждённым уйти в суд. Юрий Парахин тем временем не только продолжил деятельность по мобилизации своих властных защитников, но и начал организовывать «народное возмущение» действиями прокуратуры. В соцсетях появились призывы «руки прочь от мэра Парахина!», а официозный Первый областной телеканал показал «сельский сход» в составе восьми граждан, которые заявили, что от дороги между семейными резиденциями получил выгоду не только Парахин.

Фото: Прокурор Орловской области Алексей Тимошин

Позиция СУ СК России по «делу Парахина» заставила прокурора Орловской области Алексея Тимошина предпринять некоторые действия. Для начала на заседании коллегии прокуратуры Орловской области 3 марта 2022 года он обратил внимание на необходимость мерами реагирования пресекать нарушения при расследовании уголовных дел, добиваться сокращения срока их расследования и отметил важность «завершения расследования ряда уголовных дел, имеющих повышенный общественный резонанс в области».

Любому человеку, знакомому с ситуацией в расследовании уголовных дел на Орловщине известно, что самым резонансным, значимым и находящемся в центре внимания всех жителей области делом, расследование которого требует, к сожалению, мер прокурорского реагирования, является именно уголовное дело Юрия Парахина.



А сейчас, в апреле 2022 года, вынужденным, но необходимым шагом стала попытка перевода диалога со следствием на более высокий уровень. По имеющейся у нас информации, с ходом следствия, а точнее с хронологией нарушений федерального законодательства в ходе следствия по «делу Парахина» будет ознакомлено и руководство Следственного комитета России.



Как нам представляется после передачи уголовного дела Юрия Парахина в суд может сработать «эффект домино». В различных правоохранительных структурах региона находятся (в разной степени разработки) материалы проверок, которые могут привести к возбуждению новых уголовных дел, как в отношении самого Юрия Парахина, так и в отношении его партнёров, а также по фактам противоправных действий, допущенных им в последние полтора десятилетия, в течение которых он по разным причинам фактически был персоной неприкосновенной.