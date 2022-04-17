Православные верующие сегодня отмечают Вербное воскресенье

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17 апреля 2022, 08:43 Источник: ТАСС

Православные верующие сегодня отмечают один из 12 главных церковных праздников - Вход Господень в Иерусалим. Этот праздник у христиан еще называют Вербное воскресенье.

Вход Господень в Иерусалим одновременно светлый и торжественный праздник и грустный и трагичный. Как известно, все, кто приветствовал Спасителя в Вербное воскресенье в буквально через несколько дней с яростью бросали в него камни и требовали распятия.

В Вербное воскресенье, как и в Лазареву субботу на вечерних службах, во всех храмах Русской православной церкви прихожанам раздают освященные распустившиеся вербные веточки.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил вербы во время торжественного всенощного бдения в храме Христа Спасителя, - сообщает АГН "Москва".

Глава РПЦ Кирилл на праздничной службе в проповеди отметил, что праздник Входа Господня в Иерусалим помогает верующим очень многое понять, в том числе то, в чем состоит миссия Бога в мире, которую осуществляет церковь, и то, "к чему устремляются мысли людей, в чем большинство людей видит спасение".