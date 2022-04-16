Латвийский певец Интарс Бусулис оправдывается за выступления в России

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16 апреля 2022, 18:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: globallookpress.com, Komsomolskaya Pravda; На фото: Интарс Бусулис

Создается такое впечатление, что латвийского певца Интарса Бусулиса просто «затравили» в своей стране: одна местная телеведущая никак не унимается в отношении артиста, а называет его «пропагандой Кремля». Чего добивается латышская дама?



Видимо, публичного покаяния Бусулиса! Она обвиняет его в том, что он участвовал в российских шоу, а это есть настоящая пропаганда!



«Одно дело беспрепятственно ездить и косить гонорары, а другое дело стать частью опаснейшего оружия – пропаганды! Участвовать в развлекательных проектах и включить туда артистов из-за рубежа, особенно из тех стран, которые наложили санкции!», - заявила телеведущая.



Эти публичные обвинения в сторону Бусулиса длятся много дней… Видимо, латышская дама живет по принципу – раз был в России, то ты, конечно, враг! А посему – кайся перед нами, латышами… Теми латышами, которых «передергивает» от слов – Москва, Россия, русский!



Интересно, но талантливый певец оказался довольно слабым мужчиной: он начал оправдываться за поездки в Россию, а после – признал, что был неправ!



«Я отчасти согласен с нашей телеведущей в том, что принимал в этом участие. Хотя я и не занимался пропагандой, но участвовал в российских шоу, напевая красивую песню с намерением кого-то успокоить после выступлений Соловьева», - заявил Бусулис.



Просто паноптикум какой-то! Сотни, тысячи зарубежных артистов выступали в России за последние, например, 20 лет. Более того, много российских актеров выступали в Прибалтике и собирали полные залы, где даже присутствовали высшие лица стран! Достаточно вспомнить, как, например, президент Валдис Затлер принимал у себя с удовольствием российских звезд шоу-бизнеса! Да и туристы из России каждое лето отдыхали в Латвии, в Юрмале и оставляли в Прибалтике приличные деньги… А российский газ… А обмен студентами…



Почему же тогда молчала эта телеведущая? Надо было кричать, кричать, кричать… Видимо, дело в ином: былая популярность телеведущей среди латышской публики, увы, уходит… Надо бы напомнить о себе! Да и выборы в парламент Латвии скоро… может, наметила себе «теплое» местечко – в Латвии если ты ругаешь Россию, то место в парламенте может быть обеспечено!



Но, почему Интарс Бусулис так оправдывается? Должен ли он оправдываться за то, что приносил радость людям? Это его профессия!



Но меня интересует другой момент: когда же эта телеведущая начнет требовать покаяния Раймонда Паулса и Лаймы Вайкуле? Но главное – чем это закончится… При такой народной любви, например, к Маэстро…