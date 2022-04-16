Лазарь Четверодневный, друг Христов

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16 апреля 2022, 17:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Накануне Вербного воскресенья, которое православные будут праздновать 17 апреля, верующие отмечают одно важное событие – Лазареву субботу. Это событие - воспоминание о том, как Спаситель воскресил праведного Лазаря. Еще святого принято называть Лазарь Четверодневный.



О воскрешении Лазаря писал один из Апостолов Христа – Иоанн Богослов.



Перед тем, как отправится в Иерусалим, Иисус Христос пришел в дом своих друзей в Вифании. В этом доме жили Марфа, Мария и их брат Лазарь. Христа в дом друзей привела беда – умер его друг Лазарь.



Еще по пути в дом друга Иисус встретил его сестру Марфу и сказал: «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» На что Марфа ответила: «Господи! Я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир».



Лазарь уже покоился четыре дня, но стоя перед открытой гробницей, Спаситель начал молиться: «Отче! Благодарю Тебя, что ты услышал Меня. Я и знал, что ты всегда услышишь Меня!» После Иисус громко воскликнул: «Лазарь! Иди вон!»



После молитвы Христа из пещеры вышел Лазарь… Иоанн Богослов писал, что увидев это чудо, многие люди уверовали в то, что Христос – Сын Божий!

Комментарии протоиерея Николая, приход Литвы: «Лазареву субботу еще называют Вербной, потому как завтра, 17 апреля состоялся вход Господа в Иерусалим, где его встречали радостными возгласами. Никто еще не знал, что совсем скоро наш Спаситель взойдет на Крест за наши грехи. Взойдет, чтобы умереть и воскреснуть ради нас. А сегодня и завтра следует посетить храм, освятить вербу и помолиться. Обычно, в Лазареву субботу молятся о прощении грехов, исцелении, от всевозможного зла и спокойствия духовного».



После чудесного воскрешения праведный Лазарь прожил еще 30 лет. Он стал епископом в городе Китион (ныне Ларнака), на острове Кипр. В честь праведного Лазаря в Ларнаке был установлен храм, примерно в 890 г.



Когда в 1745 г. английский консул в Сирии Александр Драмонд посетил Кипр и храм, сказал: «Никогда не видел ничего подобного!»



Храм праведного Лазаря действительно впечатляет и, мое мнение, успокаивает и воскрешает к жизни… Величие!