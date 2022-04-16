Гендиректор входящего в «Уралвагонзавод» предприятия получил 4,5 года колонии

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16 апреля 2022, 13:09 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Гендиректора АО «Омсктрансмаш» Игоря Лобова обвинили в растрате более 70 миллионов рублей. Его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима и назначили штраф 800 тысяч рублей.



АО «Омсктрансмаш» занимается модернизацией танков и выпуском бронемашин. Игорь Лобов возглавлял предприятие с 2011 года.



В 2020 году в отношении него завели дело о растрате в особо крупном размере. Согласно материалам дела, в 2011–2016 годах гендиректор «Омсктрансмаша» при посредничестве предпринимателя Сергея Иванищева заключал с контрагентами договоры на оказание юридических и транспортно-экспедиционных услуг по завышенной стоимости. Общая сумма контрактов составила более 330 млн руб.



По данным управления СКР РФ по Омской области, услуги по договорам выполнялись работниками самого предприятия, а те, которые были оказаны сторонними организациями, стоили значительно меньше. Ущерб следствие оценило почти в 220 млн руб. Для его возмещения была арестована принадлежащая Лобову квартира площадью более 100 кв. м на Цветном бульваре в Москве стоимостью около 100 млн руб. Уже в ходе судебных слушаний размер ущерба был снижен до 71 миллиона рублей.



В итоге Игорю Лобову назначили четыре с половиной года в колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб. Второго фигуранта дела — предпринимателя Сергея Иванищева объявили в розыск по линии Интерпола.



Интересно, что руководство «Уралвагонзавода» встало на защиту Игоря Лобова.



«Действиями гендиректора Лобова ущерб АО "Омсктрансмаш" не причинен — напротив, благодаря его работе организация показывает один из самых высоких и устойчивых результатов экономического развития за последние несколько лет», — заявил глава концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.



Он подчеркнул, что в условиях проведения военной операции на Украине АО «Омсктрансмаш» «в безусловном порядке и в опережающие сроки выполняет гособоронзаказ по производству бронетанковых вооружений и техники, а также тяжелых огнеметных систем».



