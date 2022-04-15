Росздравнадзор потребовал, чтобы главврачи усилили контроль за выпиской рецептов на лекарства

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15 апреля 2022, 18:06 Источник: ТАСС

лекарства, pixabay.com

Росздравнадзор направил в адрес главных врачей медицинских организаций письмо с требованием усилить контроль за выпиской рецептов на ряд препаратов. Эту информацию предоставили в пресс-службе ведомства.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что для своевременной покупки пациентами лекарственных препаратов в целях ведения лечебного процесса руководителям медорганизаций предлагается усилить контроль за выпиской врачами лекарственных препаратов рецептурного отпуска на бумажном носителе или же на специальном бланке в формате электронного документа.