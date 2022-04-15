Россия создаст собственную базу жизненно важных медицинских препаратов

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15 апреля 2022, 12:04

Цеха Татхимфарма, Alexandr Liskin/ Russian Look

В России создадут собственную базу образцов необходимых для жизнедеятельности лекарственных препаратов. Это поможет снизить зависимость от импорта иностранных аналогов.

Государство обеспечит поддержку грантами тем фармацевтическим компаниям России, которые займутся разработкой стандартных образцов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства РФ, ссылаясь на подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление.

«Эталонные образцы необходимы для сравнения действующих веществ препаратов на всех стадиях промышленного производства. Создание их базы поможет преодолеть зависимость России от импорта стандартных образцов фармацевтической продукции и вести контроль качества ЖНВЛП на всех этапах обращения», − цитирует ТАСС выдержку из постановления.

Отдельно указывается, что с появлением господдержки «в этом году планируется начать работу по созданию не менее 300 образцов лекарственных средств». «На первом этапе на эти цели будет выделено 300 млн рублей», − уточнили в кабмине.